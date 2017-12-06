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06 декабря 2017
19:04  06 декабря 2017 0

Целительница из Тюмени выманила у пермской пенсионерки почти 1,5 млн рублей

Женщину нашли в СамареФото: пресс-служба ГУ МВД Пермского края

Полиция задержала целительницу из Тюмени, которая обманом выманила у пермской пенсионерки 1,4 миллиона рублей. Женщина скрывалась в Самаре.

Жительница города Березники Пермского края в ноябре рассказала полицейским, что летом она увидела рекламу и записалась на лечение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края. После сеанса целительница начала названивать ей с личными просьбами. За пять месяцев она выманила у пенсионерки 1,4 миллиона рублей, которые обещала вернуть, но вместо этого скрылась. По словам пенсионерки, часть денег она сама взяла в долг у родственников и даже оформила кредит в банке.

Целительницу нашли в Самаре. В настоящее время она перевезена в Пермский край, в отношении нее принято решение об аресте. При этом в полиции полагают, что она может быть причастна и к другим подобным преступлениям — ведется проверка.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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