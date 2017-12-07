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07 декабря 2017
06 декабря 2017
03:45  07 декабря 2017 0

Резолюция об импичменте Трампа не прошла Конгресс

Трампа обвиняли в росте расизма и ненависти в стране, а также в дискредитации института главы государстваФото: Wikimedia Commons / Lawrence Jackson

Конгресс США отклонил резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. За досрочное сложение полномочий главы государства проголосовали 58 человек, против — 364.

Как сообщает Life со ссылкой на американские СМИ, несмотря на то, что резолюция была внесена конгрессменом-демократом Элом Грином, большинство из проголосовавших против импичмента — также представители демократической партии. По их мнению, время для импичмента пока не пришло.

Напомним, по словам инициатора отставки Трампа, действующий президент виновен в росте расизма и ненависти в стране. Кроме того, глава Белого дома дискредитировал своей персоной институт главы государства, сообщает издание.

Как ранее писало «URA.RU» в августе этого года досрочную отставку Трампу предрек политолог политолог Алан Лихтман. По его словам, скорее всего она произойдет в 2018 году. Причиной станет нарушение положения Конституции о вознаграждениях, а также доказательства связи команды президента с Москвой. Если перед выборами в Конгресс члены палаты представителей увидят в Трампе опасность, то они запросто могут объявить ему импичмент.

Евгений Александров
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