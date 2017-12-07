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07 декабря 2017
06 декабря 2017
05:36  07 декабря 2017 0

«Их нужно вывести на чистую воду!» Чиновники WADA рискуют попасть под российские санкции

Совет Федерации. Москва, совет федерации
В сенате считают, что «допинговый скандал» — дело политическое и не имеющее со спортом ничего общегоФото: Антон Белицкий © URA.RU
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В отношении представителей Всемирного антидопингового агенства (WADA) могут быть применены персональные санкции. Данный вопрос планируется поднять 12 декабря на специальном заседании Совета Федерации. При этом в верхней палате не связывают событие с решением МОК о недопуске российско сборной к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Как сообщают «Известия», выработка ответных мер против WADA на повестке дня стоит давно. По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова большинство членов WADA входит в блок НАТО. Представители этих стран системно дискредитируют образ Москвы на международной арене.

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«Представители США вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас, — сообщил сенатор. — Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение — не про спорт. 12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия. Их нужно вывести на чистую воду и разбираться с ними».

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх заместителя председателя правительства РФ, курирующего вопросы спорта, Виталия Мутко. Россия обязана внести 15 млн долларов на развитие независимых систем допинг-контроля, а также компенсировать расходы WADA на проведенное расследование. Российская олимпийская сборная до соревнований не допускается, однако спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, смогут участвовать в играх под нейтральным флагом.

Как ранее писало «URA.RU», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал исключить эмоции, вызванные решением МОК, и сконцентрироваться на защите российских спортсменов. Глава государства в свою очередь отметил, что спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпиаде, никто препятствовать не будет, а болельщики и без флага поймут, кто какую страну представляет.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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