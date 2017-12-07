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07 декабря 2017
09:00  07 декабря 2017 0

Разгром террористов в Сирии, секретный визит главы МВД на Урал, мем про Олимпиаду. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Тот факт, что Владимир Путин не стал объявлять о своем выдвижении на добровольческом форуме, объясняют сбоем в сценарииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Вчера Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты. Объясняем, как готовилось это заявление, кто должен был первым его услышать и были ли сбои в заранее готовом сценарии.

Владимир Путин заявил о полном разгроме террористов в Сирии и подготовке новой сирийской конституции. Позже в Минобороны рассказали, где еще остались боевики.

Глава МВД Владимир Колокольцев неожиданно посетил Урал. Подводим итоги строго засекреченного визита министра внутренних дел в Челябинск.

Тюменский депутат заподозрен в родственной связи с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Пользуясь этим, чиновник хотел выкупить уже проданные земли у предпринимателя из Тюмени.

Мать экс-полковника МВД Захарченко, обвиняемого в получении миллиардных взяток, раскрыла источники богатства семьи. Все благодаря многолетнему труду.

Свердловские чиновники пересылают друг другу одну и ту же шутку на злободневную тему — решение МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018. Смотрите, какая картинка гуляет по мессенджерам депутатов.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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