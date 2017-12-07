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Вчера Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты. Объясняем, как готовилось это заявление, кто должен был первым его услышать и были ли сбои в заранее готовом сценарии.
Владимир Путин заявил о полном разгроме террористов в Сирии и подготовке новой сирийской конституции. Позже в Минобороны рассказали, где еще остались боевики.
Глава МВД Владимир Колокольцев неожиданно посетил Урал. Подводим итоги строго засекреченного визита министра внутренних дел в Челябинск.
Тюменский депутат заподозрен в родственной связи с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Пользуясь этим, чиновник хотел выкупить уже проданные земли у предпринимателя из Тюмени.
Мать экс-полковника МВД Захарченко, обвиняемого в получении миллиардных взяток, раскрыла источники богатства семьи. Все благодаря многолетнему труду.
Свердловские чиновники пересылают друг другу одну и ту же шутку на злободневную тему — решение МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018. Смотрите, какая картинка гуляет по мессенджерам депутатов.