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Главные новости Тюменской области
12:12  07 декабря 2017 0

Крысы атакуют тюменцев во дворе и на детских площадках. ФОТО

Грызуны устраивают под капотами машин склады и пугают детейФото: «Инцидент Тюмень»

В Тюмени жители дома по улице Игримской, 16 в микрорайоне Тарманы пожаловались, что не могут избавиться от крыс во дворе. По словам тюменцев, проблемы начались еще летом, после работ по благоустройству.

«Грызуны залезают под капоты автомобилей, пугают детей на детских площадках. Вчера вечером я на десять минут оставила машину на парковке, потом пришла с фонариком и увидела, как с колеса моего автомобиля спрыгнула крыса и убежала. Я открыла капот и увидела там кости, кашу, которые они туда натаскали, и перегрызенные провода. Вроде только нам двор сделали, благоустроили, а тут такая беда», — сообщили подписчики в группе «Инцидент Тюмень» во «ВКонтакте».

Крысы перегрызают провода и пачкают машины кашей
Фото Юлии Климовой

Жильцы пояснили, что проблем с вывозом мусора во дворе нет — все чисто. Люди уже дважды жаловались управляющей компании, те отчитывались о том, что проводили обработку, однако крысы и не думали уходить. Подписчики предположили, что всему виной бабушки, которые любят подкармливать бездомных кошек и собак. Оставляя пакетики с едой возле теплотрассы, они таким образом создают кормовую базу и для грызунов.

В управляющей организации «СибЭнергоСервис» сообщили, что обработку территории от крыс они проводят регулярно, раз в месяц, и заверили, что пока новых заявок от жителей дома №16 не поступало.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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