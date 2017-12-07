{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
11:58  07 декабря 2017 0

Саудовский министр приедет на Ямал открывать завод

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Завод будет работать на базе Южно-Тамбейского месторождения на ЯмалеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Открытие завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» 8 декабря посетит министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Российский министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что иностранный политик подтвердил свое присутствие.

Новак также рассказал, что посоветовал Халеду аль-Фалеху теплее одеваться для поездки на Ямал, пишет ТАСС.Саудовский министр получил приглашение от российских политиков посетить запуск «Ямал СПГ» на прошлой неделе в Вене после заседания «ОПЕК плюс». Тогда аль-Фалех выразил надежду приехать в Россию.

Как писало «URA.RU», торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» и отгрузка первой партии сжиженного природного газа состоится в пятницу, 8 декабря, в Сабетте. Ожидается, что среди множества высокопоставленных гостей на торжестве будет присутствовать президент страны Владимир Путин.

Завод по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн будет работать на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров