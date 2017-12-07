Саудовский министр приедет на Ямал открывать завод

Открытие завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» 8 декабря посетит министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Российский министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что иностранный политик подтвердил свое присутствие.
Новак также рассказал, что посоветовал Халеду аль-Фалеху теплее одеваться для поездки на Ямал, пишет ТАСС.Саудовский министр получил приглашение от российских политиков посетить запуск «Ямал СПГ» на прошлой неделе в Вене после заседания «ОПЕК плюс». Тогда аль-Фалех выразил надежду приехать в Россию.
Как писало «URA.RU», торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» и отгрузка первой партии сжиженного природного газа состоится в пятницу, 8 декабря, в Сабетте. Ожидается, что среди множества высокопоставленных гостей на торжестве будет присутствовать президент страны Владимир Путин.
Завод по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн будет работать на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).