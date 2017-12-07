На Урале умерли две сестры, отравившись метанолом

В Верхней Пышме скончались сестры, 32-летняя Ирина Бухмарева и 34-летняя Кристина Ярошок. Ирина живет в Пышме, а Кристина после долгой разлуки приехала к ней в гости из ХМАО. Женщины на радостях выпили алкоголь и умерли. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления метанолом. Информация активно обсуждается в соцсетях.
«Проводится проверка и выяснение точной причины смерти», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Предстоит выяснить, где женщины купили алкоголь, который оказался отравленным. Известно лишь, что проблем со спиртным у погибших не было, часто не выпивали и действительно произошел нелепый несчастный случай. У Ирины осталась маленькая дочь. Похороны сестер состоятся в пятницу на Верхнепышминском кладбище.