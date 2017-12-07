На полу душевой в зауральской колонии нашли заключенного без сознания

В исправительной колонии строгого режима №6 в поселке Иковка Курганской области скончался заключенный. Мужчина потерял сознание в душе, его обнаружили другие заключенные, сообщили «URA.RU» в региональном управлении ФСИН.
Несчастный случай произошел еще 27 ноября, однако известно стало о нем только сегодня. Заключенного нашли в 3:50 ночи. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в это время он находился на рабочей смене. Мужчину, которого нашли без сознания, доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов.
В УФСИН подчеркнули, что телесных повреждений у погибшего не обнаружено. Смерть, по предварительным данным, не была насильственной. По факту происшествия ведет проверку следственное управление СК РФ по Курганской области, региональная инспекция труда, а также сотрудники службы исполнения наказаний.