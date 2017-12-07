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07 декабря 2017
18:50  07 декабря 2017 0

В Резервном фонде России закончились деньги

15 съезд ЕР. Москва., съезд ер, карелин александр, силуанов антон
Силуанов рассказал о состоянии Резервного фонда и ФНБФото: Владимир Андреев © URA.RU

Резервный фонд России в 2017 году будет полностью исчерпан. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в докладе об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2017 года.

«В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния», — такое заявление Силуанова приводится на официальном сайте правительства РФ.

Министр добавил, что объем ФНБ на начало 2018 года будет составлять 3,7 трлн рублей, что составляет чуть больше, чем 4% ВВП. Дефицит федерального бюджета в 2017 году не превысит 2% ВВП, что ниже изначальных ожиданий, отметил он.

Ранее Силуанов был гостем программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1», пишет «Национальная служба новостей». В эфире он сделал заявление, что субъекты РФ должны перестать ждать помощи из бюджета и научиться зарабатывать самостоятельно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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