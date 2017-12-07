21:00 07 декабря 2017 0

Французская полиция запустила вторую волну «национализации элит» Фото: Алексей Дружинин, РИА «Новости»

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Сегодня четверг, 7 декабря. И вот самые главные новости дня:

Российская элита «заметает» следы в Европе: депутаты и сенаторы распродают свою западную недвижимость и возвращают детей из заграничных колледжей в Россию. Теперь даже не выехать в Европу на Новый год. Вся шумиха из-за дела Сулеймана Керимова.

Улюкаев выступил в суде с последним словом. Он сделал много ярких заявлений и сравнил себя с гладиатором.

Курс рубля может рухнуть уже в этом году. Экономисты дают свой прогноз.

Каналы ВГТРК и «Матч-ТВ», ранее отказавшиеся транслировать Олимпиаду- 2018 без российских спортсменов, готовятся изменить свои намерения. Итоговое решение примут, основываясь на «политических установках».

Депутат Госдумы требовал отправить Мутко в отставку после отстранения России от Олимпиады. И тут вице-премьер сделал заявление, которое ему еще не раз припомнят.

Помните пермского маньяка-бисексуала, который грабил женщин и совершил убийство под песни Наташи Королевой? Его задержали. Оказалось, что он не может выкинуть песни из головы даже во время допроса.