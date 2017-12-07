Улюкаев в последнем слове сообщил о «черной кассе» в «Роснефти»

22:28 07 декабря 2017 0

Последнее слово экс-министра прозвучало в Замоскворецком суде Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвиняемый в получении взятки экс-министр Алексей Улюкаев потребовал провести расследование финансовой деятельности «Роснефти». В своем последнем слове он обвинил компанию в наличии «черной кассы», из которой брались деньги на подкуп чиновника.

«И никого не заинтересовало в отличие от аналогичных дел о провокации взяток истинное происхождение этих денег. Не свидетельствуют ли они о существовании в „Роснефти“ черной кассы, так называемой неучтенной, о незаконном обналичивании денежных средств и других подобных деяниях?» — цитирует Улюкаева РБК.

Последнее слово обвиняемого прозвучало сегодня в Замоскворецком суде Москвы. В своей речи Алексей Улюкаев сравнил себя с гладиатором с картонным мечом и попросил отпустить его заботиться о престарелых родителях и малолетних детях.

Экс-министр экономического развития РФ обвиняется получении взятки в 2 млн долларов. По версии следствия, деньги он получил в 2016 году от руководства «Роснефти» за помощь в вопросе приобретении акций «Башнефти». Если его вина будет доказана, ему грозит 10 лет лишения свободы, что сам подсудимый сравнил со смертным приговором в силу его пенсионного возраста.