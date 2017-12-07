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07 декабря 2017
06 декабря 2017
22:33  07 декабря 2017 0

Руководство «Единой России» в ХМАО скрывает от однопартийцев состав нового политсовета. «Кого-то уберут»

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, хохряков борис, шипилов алексей
Отсутствие информации партийцы объясняют несогласованностью действий между идеологическим куратором Алексеем Шипиловым (слева) и главным единороссом Борисом Хохряковым (справа)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство регионального отделения «Единой России» в ХМАО-Югре не раскрывает планы относительно ротации нового состава политсовета, который должен быть утвержден на предстоящей конференции в пятницу, 8 декабря. По ситуации на вечер четверга, никто из партийцев не получил проект обновленного списка руководящего органа, сообщают «URA.RU» источники внутри партии.

Новый перечень фамилий единороссы ждут от секретаря отделения Бориса Хохрякова, однако он не спешит раскрывать интригу, объяснил один из собеседников. «Из-за этого даже не рассылают документы», — отметил инсайдер на правах анонимности.

Другой источник агентства связывает неспешность единороссов с отсутствием в регионе замгубернатора по политической части Алексея Шипилова, который находится в Москве еще с момента обучения, организованного Кремлем для кураторов внутренней политики в регионах. Традиционно, единороссы перед принятием кадровых решений консультируются с представителями органов исполнительной власти.

Согласно требованиям федерального руководства партии, реготделение обязано заменить 10% состава нынешнего политсовета. В него входят 45 человек. Соответственно, речь идет о 4-5 местах. «Могу сказать, что ажиотажа нет. Кого-то, конечно, уберут. Но скорее всего это будут технические люди. Обойдемся без тектонических сдвигов», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» в Югре планы руководства партии также не раскрывают, предлагая дождаться конференции. 8 декабря югорские единороссы помимо избрания нового руководящего органа и президиума должны выбрать делегатов на XVII всероссийский съезд «Единой России». Он состоится 22—23 декабря в Москве.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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