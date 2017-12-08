Внешность девушки постоянно обсуждают в Сети. Самый популярный запрос — фото Галинки до пластики
Красавица из Перми Галинка Миргаева обновила свой профиль в Instagram. Девушка выложила видео, где танцует перед камерой в майке с глубоким декольте.
На записи Галинка плавно двигается под мелодичную музыку. Фолловерам понравилось видео. «Чарующе) двойной эффект!», «Симпатичные глаза, симпатичная душа», «Ты очень красивая, извини, что я пялился на твою грудь», — пишут зарубежные подписчики.
Девушка часто радует подписчиков своими фото в соцсети. Пользователи каждый раз восхищаются внешностью Галинки, называя ее «пермской Анджелиной Джоли».