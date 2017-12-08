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08 декабря 2017
Главные новости 
11:15  08 декабря 2017 0

Пермская Анджелина Джоли похвасталась бюстом. ВИДЕО

Внешность девушки постоянно обсуждают в Сети. Самый популярный запрос — фото Галинки до пластикиФОТО: страница Галинки в Instagram

Красавица из Перми Галинка Миргаева обновила свой профиль в Instagram. Девушка выложила видео, где танцует перед камерой в майке с глубоким декольте.

На записи Галинка плавно двигается под мелодичную музыку. Фолловерам понравилось видео. «Чарующе) двойной эффект!», «Симпатичные глаза, симпатичная душа», «Ты очень красивая, извини, что я пялился на твою грудь», — пишут зарубежные подписчики.

Девушка часто радует подписчиков своими фото в соцсети. Пользователи каждый раз восхищаются внешностью Галинки, называя ее «пермской Анджелиной Джоли».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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