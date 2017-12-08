NASA планирует добывать полезные ископаемые на естественном спутнике Земли. Агентство уже запустило прием заявок на проекты, которые помогут освоить Луну.
Для этого ведется сбор и анализ технологий и решений. Специалистов интересуют особенности добычи полезных ископаемых, в частности технические решения и методы работы. Из лунной почвы будут добывать воду и другие жизненно важные ископаемые. Это повысит автономность планируемых экспедиций, сообщает Nation News.
Агентство планирует ежегодно выбирать три самых перспективных проекта и финансировать их на первом этапе. Также большой интерес у NASA вызывает бурение астероидов. Например, малая планета Психея полностью состоит из ценных металлов, чем воспользуется агентство в 2022 году, когда отправит к ней свой зонд.