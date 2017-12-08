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08 декабря 2017
16:33  08 декабря 2017 0

NASA намерено добывать полезные ископаемые на Луне

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
Из лунной почвы будут добывать водуФото: pixabay.com

NASA планирует добывать полезные ископаемые на естественном спутнике Земли. Агентство уже запустило прием заявок на проекты, которые помогут освоить Луну.

Для этого ведется сбор и анализ технологий и решений. Специалистов интересуют особенности добычи полезных ископаемых, в частности технические решения и методы работы. Из лунной почвы будут добывать воду и другие жизненно важные ископаемые. Это повысит автономность планируемых экспедиций, сообщает Nation News.

Агентство планирует ежегодно выбирать три самых перспективных проекта и финансировать их на первом этапе. Также большой интерес у NASA вызывает бурение астероидов. Например, малая планета Психея полностью состоит из ценных металлов, чем воспользуется агентство в 2022 году, когда отправит к ней свой зонд.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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