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08 декабря 2017
17:20  08 декабря 2017 0

Шнуров сравнил «Осень» Шевчука с блатным хитом. Лидеры «ДДТ» и «Ленинграда» обменялись жесткими заявлениями

Концерт группировки
Шнур считает, что о новых песнях Ю.Ю. вообще лучше помолчатьФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил главный хит Юрия Шевчука «Осень» с блатной песней «Голуби летят над нашей зоной». Таким образом главный матерщинник России ответил на упрек основателя группы «ДДТ» в низком уровне своих песен.

Поводом для заявления стало интервью Шевчука на YouTube-канале «вДудь», которое появилось в открытом доступе 7 декабря. Автор передачи Юрий Дудь спросил, как Шевчук относится к творчеству «Ленинграда», на что получил негативный ответ. «Я в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой… Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном… Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам», — сказал Шевчук.

Основатель «ДДТ» напомнил, что в искусстве существует два основных направления: дионисийское и аполлоновское (по именам древнегреческих богов). Для первого характерно воспевание физической жизни, в то время как второе обращено к разуму и душе. Шевчук уточнил, что в рок-н-ролле два этих направления уживаются, но Шнуров перегибает палку. Помимо этого, сказал Шевчук, обильное использование мата в текстах Шнурова снижает общий уровень его песен.

Ответ от Шнурова не заставил себя долго ждать. На своей странице в Instagram он опубликовал скриншот интервью и упрекнул Шевчука в лицемерии. «„Пели и плясали, черт возьми…“. На протяжении двадцати лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню „Дождь“, но к 2013 на него всё-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное „как могли“, но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту „веселых и позабывших стыд“, никуда не делось», — написал Шнур.

Помимо этого музыкант сравнил шлягер Шевчука «Осень» с блатным хитом. «Что касается „Осени“, — пишет лидер „Ленинграда“, — то в шоу „Угадай Мелодию“, где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую „Осень“ люди знающие, безошибочно приняли бы её за „Голуби летят над нашей зоной“. Эта блатная песня была широко известна в узких кругах».

Намекая на то, что Шевчук исписался, Шнуров иронизирует. «Если же говорить о Его новых песнях, то лучше помолчать, потому как Великое требует тишины», — написал Шнуров.

Семен Гринберг
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