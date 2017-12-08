22:01 08 декабря 2017 0

Документ регулирует обычные и платные парковки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Платного въезда в города России не будет. Депутаты Государственной думы приняли законопроект «Об организации дорожного движения», в котором отсутствует соотвествующий пункт. Также документ определяет общие требования к обычным и платным парковкам.

Ранее против платного въезда выступили в Администрации президента РФ, отметив, что целесообразность такого денежного сбора ставится под сомнение, так как документ никак не определяет эффективность платы. Кроме того, это новшество могло вызвать коррупционную волну в регионах: местные власти смогли бы вводить плату по своему усмотрению, сообщает «Газета.ru».

Согласно документу, регионам разрешается устанавливать периодичность, когда платные парковки могут использоваться бесплатно (например, праздничные и выходные дни). Депутаты оградили от платы за парковку почти все силовые ведомства. Также могут быть запрещены платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным, медицинским, культурным учреждениям. При организации новой платной парковки власти будут обязаны предупредить жителей, представив обоснования.

Не сообщается, когда законопроект будет принят окончательно. Его вступление в силу произойдет через год с момента официального опубликования.

Как уже сообщало «URA.RU», планы сделать въезд в центр платными вынашивали власти Екатеринбурга и Челябинска. По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, такой подход поспособствует улучшению экологии и будет стимулировать жителей пользоваться общественным транспортом вместо личного.