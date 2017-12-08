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08 декабря 2017
21:00  08 декабря 2017 0

Визит Путина на Ямал, налог на «модернизацию», настоящее имя Мутко. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Мутко много лет носил чужое имяФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Владимир Путин прилетел на Ямал в поселок Сабетта, где «окрестил» первый арктический танкер со сжиженным газом. Судно будет доставлять газ с завода «Ямал СПГ» из России в Китай.

Власти хотят обложить россиян новым налогом на «модернизацию». Его корни ведут в СССР.

В России поменяется система техосмотра. За игнорирование введут наказание и штрафы. «URA.RU» выяснило, почему новая система ТО окажется бесполезной и не уберет с дорог «ржавые ведра».

Уральского генерала назвали ключевым фигурантом дела о сбитом на Украине малайзийском «Боинге». Читайте расследование группы журналистов.

В Зауралье нашли Чудновец номер два. Это мальчик, которому суд дал 8 лет за выдуманное преступление. Родители добились повторного рассмотрения дела, но подросток уже полтора года сидит в СИЗО.

Известно настоящее имя Мутко. Главу Российского футбольного союза зовут вовсе не Виталий.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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