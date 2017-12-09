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09 декабря 2017
08 декабря 2017
08:22  09 декабря 2017 0

Лучшим актером 2017 года стал герой фильма об однополой любви

Американец Тимоти Шаламе возглавил десятку лучших актеровФото: Instagram Тchalamet

Стали известны десять лучших актеров уходящего года. Список, который составили эксперты издания Vultere, возглавил актер, сыгравший в фильме «Зови меня своим именем». Американец Тимоти Шаламе исполнил роль 17-летнего Элио Перлмана в фильме об однополой любви.

Сразу за ним оказалась ирландская актриса Сирше Ронан, сыгравшая в фильме «Леди птица», сообщает Nation News. Актриса Лори Меткалф из этого же фильма также попала в десятку, заняв седьмое место.

На третье место кинокритики поставили Уиллема Дефо за участие в драме «Проект «Флорида».

Также в список лучших актеров вошли Джеймс Франко (фильм «Горе-творец»), Синтия Никсон («Тихая страсть»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Марго Робби и Эллисон Дженни («Я, Тоня»).

Ольга Дудорова
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