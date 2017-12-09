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09 декабря 2017
20:20  09 декабря 2017 0

Кузнецова сообщила о состоянии едва не смытого в унитаз челябинского младенца

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Омбудсмен рассчитывает, что ребенок будет счастлив в семьеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которого после родов мать попыталась смыть в унитаз, а также о дальнейшей судьбе младенца. По словам Кузнецовой, едва не погибший маленький житель Челябинской области идет на поправку.

Омбудсмен находится на связи с Минздравом, который следит за ситуацией. «С малышом все хорошо, он жив и здоров», — отметила уполномоченный по правам ребенка, добавив, что в ближайшее время ребенка заберут родные, которые будут о нем заботиться, пишет Life.ru.

Напомним, что школьница родила младенца в туалете одного из общежитий в городе Троицк на Южном Урале и попыталась смыть его в унитаз. Малыша спасла вмешавшаяся в ситуацию свекровь.

После этого, как писало ранее «URA.RU», Кузнецова обрушилась с критикой на региональные службы психологической поддержки, так как именно попытки психологов помочь матери едва не привели к трагедии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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