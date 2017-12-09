22:47 09 декабря 2017 0

Музыкант всегда рад поводу для очередного рифмованного шаржа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжил словесную перепалку с Юрием Шевчуком из группы «ДДТ». Ранее, после интервью последнего YouTube-каналу «вДудь», они уже успели обменяться парой жестких заявлений. Теперь же размолвка обрела стихотворную форму.

«Меня простите, Юрий, я не рок,

За то, что я не рок, простите, Юрий.

Как двоечник, не выучив урок,

Не предвещаю песнями я бури.

И даже в юности, когда я был патлатым,

А не циничным, с рожей пропитой,

И не ругался так ужасно матом,

Уже считал, что ДДТ это отстой,

Само названье, ваш прекрасный лик,

От них исходит жуткая тоска,

Как будто вдруг запел наш трудовик,

От обстоятельств, у судьбы в тисках.

Не скрою, я поклонник ЭСи ДиСи,

Они, как саундтрек для рас….ев.

Помянутый же вами Дионис (ий), И Аполлон, и иже с ним Бердяев,

Никак не избавляют ваши песни

От несуразности. Не шутка ведь,

Что не запомнить их, ну хоть ты тресни,

Не говоря уже о том, чтобы напеть.

Мне зададут вопрос, — ну как же, чё вы?

Как можно? Это ж наш почти святой?

Послушаю я «Айсберг» Пугачевой,

И не сравню с типичной ДДТой»,

— написал Шнуров на своей страничке в Сети Instagram.

Ранее Шнуров сравнил главный хит Шевчука «Осень» с блатной песней «Голуби летят над нашей зоной», ответив на упрек известного рокера по поводу низкого качества своих песен.

Поводом для этого стали слова Шевчука на YouTube-канале «вДудь», где музыкант негативно отозвался по поводу творчества группы «Ленинград». «Я в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой. Нет в этом того, что мне необходимо в музыке. В посыле каком-то интеллектуальном. Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам», — заявил лидер «ДДТ».

«„Пели и плясали, черт возьми…“ На протяжении двадцати лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню „Дождь“, но к 2013 на него всё-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное „как могли“, но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту „веселых и позабывших стыд“, никуда не делось», — ответил Шнуров.