В Северной Корее нашли лучший способ защиты прав человека

У КНДР свой взгляд на ситуацию с правами человека
В Северной Корее считают, что единственным способом защиты суверенитета государства и прав человека является укрепление военной силы. Такой вывод содержится в отчете о правах человека в республике, который опубликовал Институт прав человека Академии общественных наук КНДР.
Также сотрудники института констатировали, что в КНДР твердо защищены права всех граждан, так как демократические свободы рабочего класса успешно реализуются на практике, пишет republic.ru.
В документе особо отмечено, что США неправомерно считают себя судьями в области прав человека.