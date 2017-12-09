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09 декабря 2017
22:57  09 декабря 2017 0

В Северной Корее нашли лучший способ защиты прав человека

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, северная корея флаг, северная корея, пхеньян, кндр
У КНДР свой взгляд на ситуацию с правами человекаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Северной Корее считают, что единственным способом защиты суверенитета государства и прав человека является укрепление военной силы. Такой вывод содержится в отчете о правах человека в республике, который опубликовал Институт прав человека Академии общественных наук КНДР.

Также сотрудники института констатировали, что в КНДР твердо защищены права всех граждан, так как демократические свободы рабочего класса успешно реализуются на практике, пишет republic.ru.

В документе особо отмечено, что США неправомерно считают себя судьями в области прав человека.

Лев Истомин
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