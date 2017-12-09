Полицейский расстрелял безоружного мужчину в отеле. ВИДЕО

23:37 09 декабря 2017 0

Полиция расстреляла безоружного мужчину в отеле Фото: скрин видеозаписи нательной камеры полицейских

Департамент полиции американского города Меса в штате Аризона обнародовал видео с нательной камеры сотрудника правоохранительных органов, на котором запечатлен расстрел безоружного подозреваемого мужчины. Инцидент, как отмечают СМИ, произошел еще в начале 2016 года, однако ролик в Сети появился только после завершения судебного процесса по этому делу.

Операция, как отмечает CBS News, произошла в отеле, из окна которого высовывался человек с оружием. Приехавшие на место полицейские застали там подозреваемого и, наведя на него автоматы, стали отдавать ему приказы — поднять руки, лечь на пол и т. д.

На протяжении нескольких минут испуганный мужчина выполнял их, но после, умоляя силовиков не убивать его, пополз в их сторону на четвереньках. В какой-то момент он потянул руку к поясу, и один из офицеров расстрелял его из AR-15.

Позже выяснилось, что погибший не имел при себе оружия, а в его номере были найдены лишь две пневматические винтовки. На суде полицейский пояснил, что был уверен, что мужчина потянулся к шортам за пистолетом и 7 декабря он был оправдан присяжными.