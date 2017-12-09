{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 декабря 2017
23:37  09 декабря 2017 0

Полицейский расстрелял безоружного мужчину в отеле. ВИДЕО

Полиция расстреляла безоружного мужчину в отелеФото: скрин видеозаписи нательной камеры полицейских

Департамент полиции американского города Меса в штате Аризона обнародовал видео с нательной камеры сотрудника правоохранительных органов, на котором запечатлен расстрел безоружного подозреваемого мужчины. Инцидент, как отмечают СМИ, произошел еще в начале 2016 года, однако ролик в Сети появился только после завершения судебного процесса по этому делу.

Операция, как отмечает CBS News, произошла в отеле, из окна которого высовывался человек с оружием. Приехавшие на место полицейские застали там подозреваемого и, наведя на него автоматы, стали отдавать ему приказы — поднять руки, лечь на пол и т. д.

На протяжении нескольких минут испуганный мужчина выполнял их, но после, умоляя силовиков не убивать его, пополз в их сторону на четвереньках. В какой-то момент он потянул руку к поясу, и один из офицеров расстрелял его из AR-15.

Позже выяснилось, что погибший не имел при себе оружия, а в его номере были найдены лишь две пневматические винтовки. На суде полицейский пояснил, что был уверен, что мужчина потянулся к шортам за пистолетом и 7 декабря он был оправдан присяжными.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров