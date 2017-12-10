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10 декабря 2017
09 декабря 2017
08:56  10 декабря 2017 0

Создан невидимый вирус, угрожающий всем пользователям Windows

Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Взломать можно любую версию операционной системыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Программисты представили новую методику, которая позволяет взломать любую версию операционной системы Windows. Тестирование показало, что она способна преодолеть защиту основных антивирусных средств.

Метод под названием Process Doppelganging использует для заражения компьютера вирусной программой механизмы файловой системы NTFS, передает телеканал 360. Его продемонстрировали специалисты компании enSilo на конференции Black Hat Europe 2017.

Способ позволяет осуществить взлом любого Windows, однако для его применения необходимо глубокое понимание ряда сложных процессов.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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