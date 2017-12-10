Создан невидимый вирус, угрожающий всем пользователям Windows

08:56 10 декабря 2017 0

Взломать можно любую версию операционной системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программисты представили новую методику, которая позволяет взломать любую версию операционной системы Windows. Тестирование показало, что она способна преодолеть защиту основных антивирусных средств.

Метод под названием Process Doppelganging использует для заражения компьютера вирусной программой механизмы файловой системы NTFS, передает телеканал 360. Его продемонстрировали специалисты компании enSilo на конференции Black Hat Europe 2017.

Способ позволяет осуществить взлом любого Windows, однако для его применения необходимо глубокое понимание ряда сложных процессов.