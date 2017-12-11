Уралец стал чемпионом мира по киокусинкай

08:03 11 декабря 2017 0

Иван Тумашев получил травму, но продолжил схватку Фото: страница gorodfm.sport в Instagram

Екатеринбуржец Иван Тумашев победил в финале чемпионата мира по киокусинкай, который впервые прошел в уральской столице. Он стал единственным свердловчанином в этом списке и оказался в числе награжденных медалями из малахита. Занявших второе и третье место наградили медалями из змеевика.

Иван Тумашев является воспитанником заслуженного тренера России Андрея Бура. 20-летний спортсмен в своей весовой категории одолел четырех соперников — из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, а также чемпиона мира испанского происхождения Даниеля Редондо. Как передает «Российская газета», во время поединка с последним Тумашев получил травму, и врачи рекомендовали ему не продолжать бой. Но екатеринбуржец не сошел с татами и стал победителем.

Всего 9 декабря в ДИВСе состязалось свыше 280 спортсменов из 55 стран. Сборная России в третий раз подряд победила в командном зачете. Спортсмены завоевали семь золотых, две серебряных и четыре бронзовые награды.