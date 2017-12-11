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11:14  11 декабря 2017 0

«Мисс Россия» прилетит на Новый год и сессию в родную Тюмень

Мисс Россия Яна Добровольская. Тюмень, добровольская яна
После победы на «Мисс Россия — 2016» Яна переехала в МосквуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2016», уроженка Тюмени Яна Добровольская вернется в родной город. Об этом девушка сообщила в Instagram.

На Урале она проведет почти месяц. Добровольской нужно сдать зимнюю сессию в колледже Тюменского государственного института культуры. Свободное время и новогодние праздники она проведет с семьей. Также девушка сообщила, что готова к работе. «Надеюсь, будем творить что-то интересное, волшебное, ведь скоро Новый год», — приводит ее слова «Вслух.ру».

После победы на «Мисс Россия — 2016» Яна Добровольская переехала в Москву — это одно из главных условий победительницы национального конкурса красоты.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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