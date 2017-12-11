12:58 11 декабря 2017 0

КМЗ пока будет руководить Альберт Баков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Акционеры Курганского машиностроительного завода (входит в концерн «Тракторные заводы») до 19 января 2018 года проведут заочное голосование по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа завода новой управляющей организации — ОАО «Проектмашдеталь» (принадлежит госкорпорации «Ростех»). Эта информация размещена на сервере раскрытия информации завода.

Временным генеральным директором ОАО «Курганский машиностроительный завод» останется зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. Согласно официальному отчету, долг КМЗ за 9 месяцев текущего года вырос с 2,2 до 2,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, банкротства самого концерна «Тракторные заводы» потребовал Внешэкономбанк, иск поступил в суд в октябре. Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В начале ноября руководитель завода, а также представители «Ростеха» и Внешэкономбанка побывали в Кургане и провели встречу с губернатором Алексеем Кокориным, во время которой обсудили меры оздоровления КМЗ. Глава региона подчеркнул, что сокращения работников и задержки зарплаты на КМЗ не будет.

30 июня акционеры завода приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех». Замгубернатора Курганской области по промышленности Александр Константинов, по данным «URA.RU», в понедельник, 11 декабря, принимает участие во встрече, посвященной проблемам завода. Получить от него оперативные комментарии не удалось.