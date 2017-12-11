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09 декабря 2017
08 декабря 2017
14:48  11 декабря 2017 2

Хозяин югорского «Кладбища покрышек» нанес ущерб экологии на 243 млн рублей. ФОТО

Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, перекур, майдан, баррикады, беспорядки, революция, покрышки
Хозяином крупнейшей в ХМАО свалки автомобильных покрышек занялась прокуратураФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Хозяин «кладбища автомобильных покрышек» в Нижневартовском районе оштрафован судом на 243 млн рублей. Именно на такую сумму был нанесен ущерб, причиненный окружающей среде. Об этом 11 декабря «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Силовики провели проверку в отношении ООО «Березка», которое является собственником полигона утилизации отработанных автомобильных покрышек в районе озера Кымыл Нижневартовского района.

Фотография полигона с высоты птичьего полета
ФОТО: соцсети

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе, осуществление юридическим лицом деятельности по обращению с отходами без полученной в установленном законом порядке лицензии, отсутствие контроля за состоянием подземных вод в результате хозяйственной деятельности со стороны арендатора земельного участка, использование участка не по целевому назначению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также в прокуратуре добавили, что исковое поручение о штрафе в 243 млн рублей было рассмотрено и удовлетворено судом, а его исполнение находится на контроле прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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