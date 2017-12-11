Хозяин «кладбища автомобильных покрышек» в Нижневартовском районе оштрафован судом на 243 млн рублей. Именно на такую сумму был нанесен ущерб, причиненный окружающей среде. Об этом 11 декабря «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Силовики провели проверку в отношении ООО «Березка», которое является собственником полигона утилизации отработанных автомобильных покрышек в районе озера Кымыл Нижневартовского района.
«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе, осуществление юридическим лицом деятельности по обращению с отходами без полученной в установленном законом порядке лицензии, отсутствие контроля за состоянием подземных вод в результате хозяйственной деятельности со стороны арендатора земельного участка, использование участка не по целевому назначению», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также в прокуратуре добавили, что исковое поручение о штрафе в 243 млн рублей было рассмотрено и удовлетворено судом, а его исполнение находится на контроле прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина.