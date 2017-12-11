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08 декабря 2017
17:33  11 декабря 2017 0

Компания, обвиненная в свалке свиных трупов в ХМАО, открестилась от обвинений

Операция
Полиция ХМАО занялась поиском причастных к свалке свиных труповФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Юграторг» отказалась от причастности к выброшенным в Ханты-Мансийске трупам свиней. По словам директора компании Александра Хамешина, фирма уже 1,5 года не занимается рыночной продажей и покупкой мяса, а информация о причастности компании к свалке свиных останков является вымыслом.

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В Югре обнаружили свалку свиных трупов. ФОТО

Как ранее сообщало «URA.RU», фотографии свалки свиных голов и туш, выброшенных в городской черте Ханты-Мансийска, появились в социальных сетях. «Мясо 2009 года, производство Бразилии и Германии. Предположительно, мясо принадлежало „Юграторгу“», отметили горожане.

Как сообщили нашему агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сотрудники полиции уже побывали на месте событий, они проводят работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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