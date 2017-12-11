Компания, обвиненная в свалке свиных трупов в ХМАО, открестилась от обвинений

Компания «Юграторг» отказалась от причастности к выброшенным в Ханты-Мансийске трупам свиней. По словам директора компании Александра Хамешина, фирма уже 1,5 года не занимается рыночной продажей и покупкой мяса, а информация о причастности компании к свалке свиных останков является вымыслом.
Как ранее сообщало «URA.RU», фотографии свалки свиных голов и туш, выброшенных в городской черте Ханты-Мансийска, появились в социальных сетях. «Мясо 2009 года, производство Бразилии и Германии. Предположительно, мясо принадлежало „Юграторгу“», отметили горожане.
Как сообщили нашему агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сотрудники полиции уже побывали на месте событий, они проводят работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.