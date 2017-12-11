18:07 11 декабря 2017 0

Школьница сломала ногу во время занятий физкультурой на обледенелой дорожке Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Мама тюменской школьницы собирается подавать в суд на департамент образования города Тюмени из-за того, что во время школьных занятий физкультурой ее дочь сломала ногу в двух местах.

Анна Батайтис сообщила «URA.RU» о том, что в настоящее время юристы подготовили иск, в котором предлагают департаменту образования Тюмени компенсировать моральный и материальный вред, причиненный ребенку в городской школе № 40 (МАОУ СОШ № 40).

«Юристы, которых мы наняли, подготовили иск. Пока мы знакомимся с ним. Как только согласуем все моменты, отнесем иск в суд. Мы еще не определились с суммой морального и материального ущерба. Перелом, полученный дочерью, очень серьезный — нога держалась только на мышце, обе кости голеностопного сустава были переломаны. Два месяца ребенок будет в инвалидном кресле, нога загипсована. И пока неизвестно, какая реабилитация понадобится дочери. Понятно лишь одно, что она займет длительное время», отметила Батайтис.

Анна отметила в разговоре с нашим агентством, что в настоящее время дочь находится на домашнем обучении, и учителя приходят ежедневно к ним домой.

Для того, чтобы учителям было удобнее заниматься с травмированной школьницей, семье пришлось специально снять квартиру в пяти минутах ходьбы от школы. Как пояснила Батайтис, аренда жилья серьезно повлияла на бюджет семьи.

Напомним, что 7 ноября ученица седьмого класса тюменской школы №40 во время урока физкультуры, который проводился на улице, упала и сломала ногу. Как позже выяснилось, резиновое покрытие беговой дорожки было покрыто льдом.

После случившегося Анна написала жалобу в городской департамент образования. Ответ пришел 6 декабря. Ведомство подтверждает, что действительно в МАОУ СОШ № 40 произошла чрезвычайная ситуация. По данному факту была произведена проверка. Учитель физкультуры и директор школы будут наказаны. Ответ департамента образования города Тюмени не повлиял на решение Анны Батайтис подать иск в суд.