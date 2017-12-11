{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
18:07  11 декабря 2017 0

Родители тюменской девочки, сломавшей в школе ногу, идут в суд

Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, марафон европа-азия, бег, кросс, спорт, зож
Школьница сломала ногу во время занятий физкультурой на обледенелой дорожкеФото: Алексей Колчин © URA.RU

Мама тюменской школьницы собирается подавать в суд на департамент образования города Тюмени из-за того, что во время школьных занятий физкультурой ее дочь сломала ногу в двух местах.

Анна Батайтис сообщила «URA.RU» о том, что в настоящее время юристы подготовили иск, в котором предлагают департаменту образования Тюмени компенсировать моральный и материальный вред, причиненный ребенку в городской школе № 40 (МАОУ СОШ № 40).

«Юристы, которых мы наняли, подготовили иск. Пока мы знакомимся с ним. Как только согласуем все моменты, отнесем иск в суд. Мы еще не определились с суммой морального и материального ущерба. Перелом, полученный дочерью, очень серьезный — нога держалась только на мышце, обе кости голеностопного сустава были переломаны. Два месяца ребенок будет в инвалидном кресле, нога загипсована. И пока неизвестно, какая реабилитация понадобится дочери. Понятно лишь одно, что она займет длительное время», отметила Батайтис.

Анна отметила в разговоре с нашим агентством, что в настоящее время дочь находится на домашнем обучении, и учителя приходят ежедневно к ним домой.

Для того, чтобы учителям было удобнее заниматься с травмированной школьницей, семье пришлось специально снять квартиру в пяти минутах ходьбы от школы. Как пояснила Батайтис, аренда жилья серьезно повлияла на бюджет семьи.

Новость по теме
«Сама виновата»: тюменскую школьницу, сломавшую ногу, активно обсуждают в соцсетях

Напомним, что 7 ноября ученица седьмого класса тюменской школы №40 во время урока физкультуры, который проводился на улице, упала и сломала ногу. Как позже выяснилось, резиновое покрытие беговой дорожки было покрыто льдом.

После случившегося Анна написала жалобу в городской департамент образования. Ответ пришел 6 декабря. Ведомство подтверждает, что действительно в МАОУ СОШ № 40 произошла чрезвычайная ситуация. По данному факту была произведена проверка. Учитель физкультуры и директор школы будут наказаны. Ответ департамента образования города Тюмени не повлиял на решение Анны Батайтис подать иск в суд.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров