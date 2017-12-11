Телеведущий Николай Дроздов познакомил белых металлургов с челябинской «мадам Кусто». ФОТО

19:55 11 декабря 2017 0

Николаю Дроздову и челябинской «мадам Кусто» провели экскурсию по заводу Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Телеведущий Николай Дроздов посетил «Высоту 239». К белым металлургам звезда отечественного телевидения он приехал не один — его сопровождала челябинка Людмила Рындина, которую друзья зовут «мадам Кусто».

Мадам Кусто и Николай Дроздов стали почетными гостями фестиваля «Снежность», который ежегодно устраивают белые металлурги. В рамках этого фестиваля их пригласили посетить «Высоту 239».

«Мадам Кусто» рассказала металлургам, что в свои 82 года ныряет с аквалангом, занимается подводной съемкой, снимает фильмы и пишет книги. А Николай Дроздов во время экскурсии по предприятию не переставал удивляться передовому производству на Урале. Он отметил, что именно металлурги делают страну «могучей и непобедимой».

«У вас все так здорово придумано, я счастлив побывать на „Высоте 239“. Вы знаете, я же на 5 лет старше Трубопрокатного завода, и я вас от души поздравляю с 75-летием. Быть лидером Белой металлургии — это такая гордость. Я бы тоже мог стать металлургом, но теперь уже поздно, могу только с восторгом на вас смотреть и радоваться, что вы являетесь работниками такой передовой отрасли нашей отечественной промышленности», — признался Николай Дроздов.