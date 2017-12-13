Полпред Холманских попенял Бабушкиной на отвлеченность депутатов от главного

Обсуждать изменения порядка выборов в Думу Екатеринбурга следует уже после президентской кампании. Такое замечание на сегодняшнем совете законодателей сделал полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Претензию пришлось выслушать спикеру Заксобрания Людмиле Бабушкиной — она оказалась единственным представителем свердловской власти на совещании.
«От региональных законодателей зависит немало в деле урегулирования конфликтов и недопущения новых. Прежде всего требуется осторожность и осмотрительность при рассмотрении законов, которые задевают интересы широких групп населения. Такие законодательные акты в отдельных случаях спровоцировали заметный и не всегда позитивный резонанс. Например, в Свердловской области началась дискуссия об изменении системы выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Полагаю, однако, что в настоящее время основное внимание следует обратить на подготовку к выборам президента РФ. К вопросу о порядке проведения муниципальных выборов можно будет вернуться позднее», — сказал полпред.
Дискуссия об изменении схемы выборов в екатеринбургскую гордуму началась несколько месяцев назад. Рассматривались варианты сохранения действующего порядка (пополам списочная часть и одномандатники), полной отмены списочной части и схема, в которой только четверть 25% Думы будет избираться по спискам. Именно последний вариант, как предполагалось, ляжет в основу законопроекта. Впрочем, в повестке заседания Заксобрания на 19—20 декабря такого вопроса не значится.