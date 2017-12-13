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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:46  13 декабря 2017 0

Полпред Холманских попенял Бабушкиной на отвлеченность депутатов от главного

Торжественное собрание, посвященное 25-му юбилею Уральского института управления РАНХиГС. Екатеринбург, бабушкина людмила, холманских игорь
Дискуссию подняли исполнители, а досталось от полпреда законодателюФото: Анна Майорова © URA.RU

Обсуждать изменения порядка выборов в Думу Екатеринбурга следует уже после президентской кампании. Такое замечание на сегодняшнем совете законодателей сделал полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Претензию пришлось выслушать спикеру Заксобрания Людмиле Бабушкиной — она оказалась единственным представителем свердловской власти на совещании.

«От региональных законодателей зависит немало в деле урегулирования конфликтов и недопущения новых. Прежде всего требуется осторожность и осмотрительность при рассмотрении законов, которые задевают интересы широких групп населения. Такие законодательные акты в отдельных случаях спровоцировали заметный и не всегда позитивный резонанс. Например, в Свердловской области началась дискуссия об изменении системы выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Полагаю, однако, что в настоящее время основное внимание следует обратить на подготовку к выборам президента РФ. К вопросу о порядке проведения муниципальных выборов можно будет вернуться позднее», — сказал полпред.

Дискуссия об изменении схемы выборов в екатеринбургскую гордуму началась несколько месяцев назад. Рассматривались варианты сохранения действующего порядка (пополам списочная часть и одномандатники), полной отмены списочной части и схема, в которой только четверть 25% Думы будет избираться по спискам. Именно последний вариант, как предполагалось, ляжет в основу законопроекта. Впрочем, в повестке заседания Заксобрания на 19—20 декабря такого вопроса не значится.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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