15:57 13 декабря 2017 0

Бориса Титова в Екатеринбурге ждет неожиданный сюрприз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов посетит Екатеринбург 18 декабря. Ожидается, что на встрече со свердловскими бизнесменами он расскажет о программе, с которой пойдет на выборы президента РФ.

Подготовку к визиту ознаменовал скандал в свердловской бизнес-среде. Свердловское региональное отделение «ОПОРЫ России» 12 декабря разослало предпринимателям приглашения на открытую встречу с Титовым. Для участия в ней желающим предлагалось пройти бесплатную регистрацию в интернет-системе Timepad. В письме также содержалась просьба заранее подготовить и направить организаторам вопросы к федеральному чиновнику.

Письмо с приглашением на встречу с Брисом Титовым Фото: Читатель «URA.RU»

Спустя несколько часов бизнесмены получили по электронной почте письмо от другой структуры со схожим названием — НП «Региональное объединение работодателей ОПОРА МСБ Свердловской области». В ней содержалось приглашение принять участие в деловой встрече «Риски бизнеса в 2018 году». Одним из пунктов повестки мероприятия стала встреча с Борисом Титовым. Но перед тем, как начать общение с бизнес-омбудсменом, участникам предлагалось прослушать выступление некоего преподавателя «Института профессиональных бухгалтеров России» Светланы Хвостовой о проблемах повышения ставки НДС для переработчиков лома цветных металлов и юриста Валерии Рытвиной о налоговых льготах для малого бизнеса. Участников встречи особо уведомляли о необходимости внести организационный сбор в размере 1000 рублей, зачислив его на счет некоммерческого партнерства или принеся на встречу наличные (см. ФОТО-СКАН)

Несколько обратившихся в редакцию бизнесменов заявили, что в результате среди екатеринбургских предпринимателей началась путаница. Многие из них решили, что к приезду Титова приурочено именно второе мероприятие, а встреча с бизнес-омбудсменом в обязательном порядке будет платной. В связи с этим они направили жалобу в московский офис Бориса Титова.

«Бизнес-среда находится в неразберихе и в смятении», — заявил «URA.RU» заместитель регионального отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх. Председатель областной ячейки «ОПОРЫ России» Илья Тыщенко выразил удивление желанием некоторых организаций заработать на приезде Титова: «Им нужно определиться: либо они защищают интересы бизнеса, либо делают на представителях бизнеса деньги».

По данным источников «URA.RU», платный круглый стол состоится в офисе Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, которым руководит Анатолий Филиппенков. По неофициальным данным, это помещение принадлежит бизнесмену Сергею Мазуркевичу.

Занимающий пост президента РОР «ОПОРА МСБ Свердловской области» Анатолий Филиппенков не смог дать корреспонденту «URA.RU» пояснений. Он заявил, что инициатива о проведении платной деловой встречи с ним не согласовывалась.

Исполнительный директор РОР «ОПОРА МСБ Свердловской области» Елена Долженко пояснила «URA.RU» что ее структура не имеет отношения к организации визита Бориса Титова. По ее словам, круглый стол по проблеме двойного налогообложения переработчиков цветного лома готовился заранее. Его проведение запланировано на 2018 год. Однако из-за вступающих в силу с 1 января изменений в федеральном законодательстве было принято решение организовать отдельную встречу. На ней будет обсуждаться открытое письмо к Титову с просьбой помочь приостановить введение НДС при закупке лома и отходов или ввести мораторий на его введение на 6 месяцев.

«Мы подготовили отдельное мероприятие, заранее пригласили лекторов. Арендовали отдельное помещение рядом с тем, где будет проходить встреча с Борисом Титовым. Поэтому собираем оргвзнос на оплату аренды и услуг лекторов. Мы обрадовались приезду Бориса Титова. Если он сможет приостановить введение законопроекта, реализация которого приведет к двойному налогообложению, это будет замечательно», — пояснила Долженко.

Дозвониться до представителей Бориса Титова не удалось.