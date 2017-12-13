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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Югры
19:45  13 декабря 2017 0

В ХМАО местные жители вооружились и ловят наркоманов. «Закладчики хорошо оснащены, бывают и травматы, и электрошокеры». ФОТО

Клипарты. Сургут , наручники, криминал, детская преступность
Своего отделения полиции в поселке нет, дружину создавать проблематичноФото: Алексей Андронов © URA.RU

В поселке Снежном, ближайшем к Сургуту населенному пункте, активисты-общественники организовали патрулирование территории в поисках наркоманов. Пойманных нарушителей они передают полиции, а фотографии выкладывают в соцсети, рассказал «URA.RU» на условиях анонимности рассказал один из инициаторов патрулирования.

Житель Снежного пояснил, что в поселке нет своего пункта полиции, а организовать добровольную народную дружину оказалось нелегко с юридической точки зрения.

«Сколько поймали — счет не вели. Но после каждой успешной закладки начинается ажиотаж в этом месте. До девяти машин за вечер, как показывает практика. Не гнушаются закладывать и на столбах электроосвещения, фундаментах, стройматериалах ЖБИ, во дворы заезжают на машинах (буквально вчера), на замечания отвечают агрессией. Это представляет прямую и явную угрозу обществу, потому мы, отработав трудовой день и поужинав, переодеваемся в другую одежду и едем патрулировать поселок», — рассказывает активист.

Все переговоры с предполагаемыми закладчиками и их клиентами фиксируют на камеру
Фото: Михаил Макаров, «ВКонтакте»

Практически всех задержанных передают в руки полиции. Для одной из машин недавно сделали исключение — на заднем сидении спал ребенок, поэтому водителя отпустили, ограничившись профилактической беседой.

«Потасовки случаются, но до драк дело не доходит. Контролируем. Закладчики хорошо оснащены, бывают и травматы, и электрошокеры. У всех стоит Telegram. У нас тоже есть травматика — это элементарная безопасность. Но применять на поражение пока не приходилось. Только выстрел в воздух, когда нужно гнать наркоманов по лесу в нужном направлении», — рассказывает мужчина.

По словам активиста, в первую очередь патрули вылавливают закладчиков и тех, кто ищет наркотики, однако контролируют и ситуацию с бродячими собаками, пациентами расположенного недалеко тубдиспансера, гуляющими по поселку, а также мигрантами. Ранее в Сургуте действовали две неофициальные организации «Волки против педофилов» и «Модный приговор» — их участники заявляли, что ловят насильников.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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