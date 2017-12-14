00:07 14 декабря 2017 0

Большинство арестованных журналистов обвиняют в антигосударственной деятельности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Комитет по защите журналистов зафиксировал новый рекорд по количеству представителей СМИ, которые были лишены свободы из-за профессиональной деятельности. По состоянию на 1 декабря 2017 года КЗЖ насчитал в тюрьмах по всему миру 262 журналиста.

В прошлом году таких было 259. Наибольшее количество представителей прессы содержатся под стражей в Турции (73 человека), в Китае (41 человек) и Египте (20 человек). Три четверти из всех заключенных, как отметили в правозащитной организации, были лишены свободы по обвинению в антигосударственной деятельности. При этом в список могли быть не включены репортеры, которые попадали в колонии и выходили на свободу в течение года.

Что касается России, на 1 декабря в заключении находятся пять журналистов: Александр Соколов (РБК), Игорь Рудников («Новые колеса»), Худоберди Нурматов («Новая газета»), Роман Сущенко («Укринформ») и Жалауди Гериев («Кавказский узел»).

«В справедливом обществе ни один журналист не может сесть в тюрьму за выполнение своей работы и опубликование критических материалов, однако 262 человека платят эту цену», — приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора КЗЖ Джоэла Саймона.