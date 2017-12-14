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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:32  14 декабря 2017 0

Экс-участник «Дома-2» попал в краснодарскую психушку

Венцеслав Венгржановский несколько раз покидал проект и возвращалсяФОТО: Венцеслав Венгржановский, Instagram

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский попал в психиатрическую больницу в Краснодаре. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомую Венцеслава.

Близкая знакомая бывшего участника «Дома-2» рассказала, что в кранодарской больнице ей подтвердили, что к ним действительно поступал такой пациент. Венцеславу предоставили койко-место и дают специальные медицинские препараты. Диагноз Венгржановского неизвестен, сообщает «Комсомольская правда».

Венцеслав Венгржановский покинул телепроект «Дом-2» 5 лет назад. Его бывшая жена проводила его неприятными словами. Интересно, что никто из участников реалити-шоу не воспринимал уход Венцеслава всерьез, потому что он уже много раз грозился уйти, но все-таки оставался.

Рита Теркина
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