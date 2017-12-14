Депутатам предложили купить черную икру со скидкой
В Госдуме устроили бесплатную дегустацию черной икры. Акция прошла в супермаркете, расположенном в переходе между зданиями парламента на Охотном Ряду.
О дегустации черной икры в здании Госдумы сообщил telegram-канал «Сливной бачок». Факт дегустации также подтвердил источник «Ленты.ру».
Также депутатам было предложено приобрести деликатес со скидкой. Стоимость 50-граммовой банки составила 1860 рублей, 100-граммовой — 3720 рублей, 300-граммой — 27,5 тысяч рублей. Между тем в Госдуме сообщение о дегустации икры назвали фейком, уточняет телеканал 360.