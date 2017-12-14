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14 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:05  14 декабря 2017 4

Депутатам устроили бесплатную дегустацию черной икры в Госдуме. ФОТО

Клипарт. Черная икра, еда, морепродукты, черная икра
Депутатам предложили купить черную икру со скидкойФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме устроили бесплатную дегустацию черной икры. Акция прошла в супермаркете, расположенном в переходе между зданиями парламента на Охотном Ряду.

Фото: Telegram-канал «Сливной бачок»

О дегустации черной икры в здании Госдумы сообщил telegram-канал «Сливной бачок». Факт дегустации также подтвердил источник «Ленты.ру».

Также депутатам было предложено приобрести деликатес со скидкой. Стоимость 50-граммовой банки составила 1860 рублей, 100-граммовой — 3720 рублей, 300-граммой — 27,5 тысяч рублей. Между тем в Госдуме сообщение о дегустации икры назвали фейком, уточняет телеканал 360.

Валерия Романова
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