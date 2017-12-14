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14 декабря 2017
Главные новости 
14:31  14 декабря 2017 1

На Урале начался суд над «борзым директором», требовавшим, чтобы ему позвонил Путин. ВИДЕО

Денис Кокорин, как и его адвокат, отказались общаться с прессойФото: читатели «URA.RU»
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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На Урале стартовал судебный процесс по делу 34-летнего учредителя и руководителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Дениса Кокорина, который не выплачивал рабочим зарплату, а в ответ на претензии потребовал, чтобы ему позвонил президент России Владимир Путин. Дело «борзого директора» сегодня начал рассматривать Тагилстроевский суд Нижнего Тагила.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы), частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), частью 4 статьи 159 уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), а также частью 1 статьи 199.2 (сокрытие денежных средств организации в крупном размере)», — сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по Свердловской области. За наиболее тяжкое из инкриминируемых ему преступлений Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.

Сегодня в суде состоялось первое заседание по существу (до этого было еще два предварительных), в ходе которого прокурор огласил обвинение, сообщил «URA.RU» один из участников процесса. После заседания адвокат Кокорина отказался общаться с прессой так же, как и его подопечный, интервью журналистам дали лишь двое потерпевших по делу (сотрудники завода). Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.

Статья по теме
Свердловским «борзым» директорам даже Путин не страшен

Как сообщили «URA.RU» в свердловском Следственном комитете, при расследовании финансово-хозяйственной деятельности завода было выявлено хищение имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. «Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено обвиняемым в период с июня 2013 по май 2015 года путем злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества, также оно было совершено путем обмана сотрудников ЗАО «НТЗТИ», — рассказали агентству в Следственном комитете.

9 июля 2017 года глава государства сообщил врио губернатора Куйвашеву об обращении тагильских рабочих, которые пожаловались на невыплату заработной платы на заводе. По их словам, директор завода сказал им, что расплатится с ними, только если к нему лично обратится Путин. «Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, — заметил президент во время встречи с главой региона. — И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». В итоге все это вылилось в уголовное дело.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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