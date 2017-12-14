14:31 14 декабря 2017 1

Денис Кокорин, как и его адвокат, отказались общаться с прессой Фото: читатели «URA.RU»

На Урале стартовал судебный процесс по делу 34-летнего учредителя и руководителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Дениса Кокорина, который не выплачивал рабочим зарплату, а в ответ на претензии потребовал, чтобы ему позвонил президент России Владимир Путин. Дело «борзого директора» сегодня начал рассматривать Тагилстроевский суд Нижнего Тагила.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы), частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), частью 4 статьи 159 уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), а также частью 1 статьи 199.2 (сокрытие денежных средств организации в крупном размере)», — сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по Свердловской области. За наиболее тяжкое из инкриминируемых ему преступлений Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.

Сегодня в суде состоялось первое заседание по существу (до этого было еще два предварительных), в ходе которого прокурор огласил обвинение, сообщил «URA.RU» один из участников процесса. После заседания адвокат Кокорина отказался общаться с прессой так же, как и его подопечный, интервью журналистам дали лишь двое потерпевших по делу (сотрудники завода). Следующее судебное заседание назначено на 26 декабря.

Как сообщили «URA.RU» в свердловском Следственном комитете, при расследовании финансово-хозяйственной деятельности завода было выявлено хищение имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. «Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено обвиняемым в период с июня 2013 по май 2015 года путем злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества, также оно было совершено путем обмана сотрудников ЗАО «НТЗТИ», — рассказали агентству в Следственном комитете.

9 июля 2017 года глава государства сообщил врио губернатора Куйвашеву об обращении тагильских рабочих, которые пожаловались на невыплату заработной платы на заводе. По их словам, директор завода сказал им, что расплатится с ними, только если к нему лично обратится Путин. «Если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, — заметил президент во время встречи с главой региона. — И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались». В итоге все это вылилось в уголовное дело.