На Южный Урал идут аномальные морозы

Среднесуточные температуры воздуха будут на семь градусов ниже климатической нормы
По данным синоптиков, с 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Среднесуточные температуры воздуха будут на семь градусов ниже климатической нормы. 15 и 16 декабря на юге области ночью температура опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.
В Челябинске до конца недели ночные температуры будут достигать 20 градусов холода, днем до 12 градусов. Снег не ожидается.