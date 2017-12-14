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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
16:02  14 декабря 2017 0

На Южный Урал идут аномальные морозы

Лысая киска Альбины Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Среднесуточные температуры воздуха будут на семь градусов ниже климатической нормыФото: Альбина Золотухина © URA.RU

По данным синоптиков, с 14 по 18 декабря в южных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Среднесуточные температуры воздуха будут на семь градусов ниже климатической нормы. 15 и 16 декабря на юге области ночью температура опустится до 28 градусов мороза. Об этом сообщает Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинске до конца недели ночные температуры будут достигать 20 градусов холода, днем до 12 градусов. Снег не ожидается.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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