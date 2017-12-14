Причины происшествия выясняются
В результате столкновения поезда со школьным автобусом на юге Франции погибло несколько детей. По неизвестным пока причинам водитель не только не заметил предупреждающих сигналов, но еще и протаранил закрытый шлагбаум.
В ходе столкновения по меньшей мере трое детей погибли, еще девять получили ранения, сообщает телеканал RT. Инцидент произошел недалеко от французского Перпиньяна, департамент Восточные Пиренеи.
В настоящее время железнодорожное сообщение на участке остановлено. Причины происшествия устанавливаются.