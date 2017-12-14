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14 декабря 2017
22:59  14 декабря 2017 0

Во Франции поезд протаранил школьный автобус, есть погибшие

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, сапсан, макет, поезд-музей ржд
Причины происшествия выясняютсяФото: Илья Московец © URA.RU

В результате столкновения поезда со школьным автобусом на юге Франции погибло несколько детей. По неизвестным пока причинам водитель не только не заметил предупреждающих сигналов, но еще и протаранил закрытый шлагбаум.

В ходе столкновения по меньшей мере трое детей погибли, еще девять получили ранения, сообщает телеканал RT. Инцидент произошел недалеко от французского Перпиньяна, департамент Восточные Пиренеи.

В настоящее время железнодорожное сообщение на участке остановлено. Причины происшествия устанавливаются.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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