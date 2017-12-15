Сбербанк впервые выдал кредит на науку

13:08 15 декабря 2017 0

Банк поддержал проведение исследований по заказу Росатома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк предоставил Институту высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) невозобновляемую кредитную линию сроком на 6 месяцев. Полученные средства будут направлены на выполнение научно-исследовательских работ по заказу государственной корпорации «Росатом». Событие является знаковым, поскольку впервые банк выдал кредит на проведение научных исследований

«Уральский банк Сбербанка впервые выдал кредит научному учреждению. Для нас это не просто значимое событие. Совершенная сделка обозначила нам новое перспективное направление в части кредитования. Научные исследования открывают уникальные возможности для технического, социального и экономического развития. Они являются способом получения инноваций прорывного уровня», — прокомментировал заключение сделки заместитель управляющего Свердловским отделением Сбербанка Сергей Лачугин.

«Сегодня Институт высокотемпературной электрохимии является уникальным профильным академическим учреждением, осуществляющим фундаментальные исследования в области высокотемпературной физической химии и электрохимии расплавленных солей и твердых электролитов. Институт сотрудничает с ведущими научными и производственными организациями и исследовательскими центрами. Одним из стратегических партнеров института является ГК „Росатом“. Выполнение крупных исследовательских проектов с большим числом соисполнителей требует наличия существенных оборотных средств, что не свойственно для бюджетной организации. Именно поэтому мы воспользовались кредитом при выполнении данного проекта. Для института это позитивный опыт, и, вероятно, практика применения заемных средств будет использована нами в будущем», — пояснил заместитель директора по научной работе Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Александр Дедюхин.