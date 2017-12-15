Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки. Вердикт экс-чиновнику вынес Замоскворецкий суд Москвы, наказание для него будет оглашено позже.
Экс-министр Алексей Улюкаев в ходе ожидания вердикта заявлял журналистам, что надеется только на оправдательный приговор. «Справедливый приговор — только оправдательный. Я верю в добро и справедливость», — заявил журналистам в зале заседаний Замоскворецкого суда Москвы экс министр. Слова Улюкаева приводит радиостанция «Эхо Москвы». Отвечая на вопрос журналистов, экс-чиновник в очередной раз подтвердил, что, находясь под домашним арестом, многое осмыслил. «Я о многом на самом деле теперь сожалею. О двоемыслии», — сказал он.
Сам экс-чиновник намерен добиться расследования о провокации взятки. Улюкаев рассказал о том, что намерен привлечь главы «Роснефти» Игоря Сечина к ответственности за заведомо ложный донос, добавляет RT.
Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 2 $ млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».