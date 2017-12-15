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15 декабря 2017
14:43  15 декабря 2017 2

Социологи узнали самый популярный способ подработки в России

Клипарт., такси
Россияне получают дополнительный доход от подработки в таксиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 70% трудоспособных граждан России не прочь заработать дополнительные деньги. Как сообщили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в последние годы самым популярным видом подработки у россиян является такси.

В исследовании, которое провело ВЦИОМ с 8 по 12 декабря в десяти крупных городах России с участием 800 россиян, указывается, что 42% респондентов выбирают для подработки такси. 29% россиян предпочитают халтурить курьерами, а 18% не прочь подработать официантами. Данные опроса приводит телеканал 360.

Из работы в такси респонденты чаще всего выбирали такие организации, как «Яндекс-такси» (42%), Uber (28%) и «Лидер» (8%).

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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