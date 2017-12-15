Центробанк опустил ключевую ставку ниже прогнозов. Рынок этого не ожидал

Центральный банк РФ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года», — приводит сообщение ЦБ «Газета.ru».
В главном банке страны уточнили, что он будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Отмечается, что рынок ожидал менее резкого снижения ставки — до 8%. Так, 14 из 15 опрошенных Reuters аналитиков ждали, что регулятор ограничится минимальным снижением, отмечают «Ведомости».
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке планируется провести в феврале 2018 года.
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ России высказались об уменьшении ипотечной ставки до 6%. Там рассчитывают, что она будет снижаться вместе с падением ставки ЦБ.