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15 декабря 2017
16:50  15 декабря 2017 0

Центробанк опустил ключевую ставку ниже прогнозов. Рынок этого не ожидал

Центральный банк России. Москва, банк россии, центральный банк РФ, цбрф
Аналитики считали, что регулятор ограничится минимальным снижениемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центральный банк РФ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года», — приводит сообщение ЦБ «Газета.ru».

В главном банке страны уточнили, что он будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Отмечается, что рынок ожидал менее резкого снижения ставки — до 8%. Так, 14 из 15 опрошенных Reuters аналитиков ждали, что регулятор ограничится минимальным снижением, отмечают «Ведомости».

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке планируется провести в феврале 2018 года.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ России высказались об уменьшении ипотечной ставки до 6%. Там рассчитывают, что она будет снижаться вместе с падением ставки ЦБ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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