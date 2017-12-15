Челябинские депутаты вступились за коллегу, попавшего в СИЗО после звонка Путина

Политики и общественники в Челябинске разошлись во мнениях по поводу ареста директора «Речелстроя» Андрея Пязока, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Коллега Пязока по городской думе, депутат Дмитрий Довженко заявил, что взятие директора «Речестроя» под стражу не решит проблем.
«Пязок порядочный человек, — отметил Дмитрий Довженко. — И если он будет находиться в СИЗО, это не поможет ускорить процесс строительства микрорайона Чурилово Lake City. Мое мнение разделяет большинство депутатов гордумы».
По мнению другого эксперта, вице-спикера Заксобрания региона Семена Мительмана, Андрей Пязок сам отчасти виноват в своих бедах. «Я не знаком с Пязоком лично. Не знаю, какой он человек, плохой или хороший, — заявил Мительман. — Но проблемы „Речелстроя“ тянутся почти год. Пязок должен был давно прийти к губернатору и рассказать об этих проблемах».
Депутат гордумы Челябинска, собственник «Речелстроя» Андрей Пязок обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследуется дело по выводу денег дольщиков, инвестировавших в микрорайон Чурилово Lake City. Решением Центрального районного суда Челябинска Пязок взят под стражу. Аресту Пязока предшествовало совещание губернатора Бориса Дубровского с силовиками. По согласованию с областными властями, достраивать микрорайон будет строительная компания «Западный луч». Проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень после того, как одной из дольщиц «Речелстроя» позвонил президент РФ Владимир Путин.
«Сигарный клуб», на заседании которого говорили об Андрее Пязоке, является проектом холдинга «Гранада пресс». На заседания клуба в качестве экспертов приглашают известных политиков, общественников, и также чиновников, чтобы обсудить самые актуальные на сегодняшний день проблемы. 15 декабря его участники обсуждали тему дольщиков.