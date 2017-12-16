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16 декабря 2017
15 декабря 2017
11:41  16 декабря 2017 0

Басиста легендарных Kiss обвинили в домогательствах. ФОТО

Иск на 68-летнего музыканта подала журналисткаФото: Википедия

Самого узнаваемого члена группы Kiss, басиста Джина Симмонса (языкастого демона), обвинили в сексуальных домогательствах. Согласно заявлению журналистки, он приставал к ней на открытии собственного ресторана в Калифорнии.

Инцидент произошел в ноябре во время интервью и совместной фотосессии по случаю открытия ресторана Rock & Brews в Сан-Бернардино. Женщина решилась подать в суд на 68-летнего музыканта, заявив, что он вел себя неподобающим образом. Представитель артиста пока не комментирует иск, пишет агентство Nation News.

Ранее сообщалось о том, что один из самых успешных голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейн стал центром скандала о домогательствах. Многие известные актрисы заявили, что мужчина приставал к ним и предлагал роли за интимную связь.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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