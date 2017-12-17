02:11 17 декабря 2017 0

Бывший чиновник хочет писать стихи и заниматься йогой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осужденный экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев хочет продолжить в СИЗО писать стихи и заниматься спортом.

«Я надеюсь продолжить писать стихи. А спортзал тут есть? Хочу поскорее записаться. Коврик-то для йоги можно с воли сюда передать?», — при водит RT цитату из разговора Улюкаева с членами Общественной наблюдательной комиссии.

Кроме того, бывший чиновник недоволен тем, что в СИЗО запрещено передавать книги. Их можно лишь купить в магазине на территории изолятора. В беседе Улюкаев не исключил, что направит в Минюст предложения по изменению внутреннего распорядка.

Ранее, напомним, Алексей Улюкаев поделился впечатлениями от первой ночи в СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора. 15 декабря, напомним, суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.