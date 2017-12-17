Пушков заявил о потере интереса россиян к Трампу

Россияне потеряли интерес к президенту США
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не вызвали широкого общественного резонанса в РФ. Свое мнение он выразил в Twitter, прокомментировав таким образом публикацию CNN на эту тему.
«CNN отмечает: в России почти не говорили о звонке Трампа Путину. Причина проста: его звонки ни к чему не ведут, интерес во многом утрачен», — написал Пушков.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 14 декабря по инициативе американской стороны, сообщал RT. Главы государств обсудили отношения РФ и США, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова.