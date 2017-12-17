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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:15  17 декабря 2017 0

Пушков заявил о потере интереса россиян к Трампу

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Россияне потеряли интерес к президенту СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не вызвали широкого общественного резонанса в РФ. Свое мнение он выразил в Twitter, прокомментировав таким образом публикацию CNN на эту тему.

«CNN отмечает: в России почти не говорили о звонке Трампа Путину. Причина проста: его звонки ни к чему не ведут, интерес во многом утрачен», — написал Пушков.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 14 декабря по инициативе американской стороны, сообщал RT. Главы государств обсудили отношения РФ и США, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова.

Сергей Демин
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