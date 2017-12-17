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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:39  17 декабря 2017 0

«Каску и прибор ночного видения забыли еще». В Сети обсуждают новый пункт ПДД о светоотражающей одежде

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс, зима
Новый пункт в ПДД начал действовать с 16 декабряФото: Илья Московец © URA.RU

В Сети активно обсуждают новый пункт в Правилах дорожного движения, согласно которому водители при выходе из машины в темное время суток обязаны надевать светоотражающие жилеты. Большинство граждан считают это обоснованной мерой.

«В Израиле такой закон уже несколько лет…помогает…намного меньше сбивают на обочине…», — пишут в комментариях в Twitter-блоге Life. «Если радетели за европейский подход и критики [России] маленько вылезут из своей дремучей обидки на всех вокруг, они с удивлением увидят, что эта норма давно уже принята в Евросоюзе и отражающий жилет входит в обязательное оснащение авто вместе с огнетушителем, треугольником и аптечкой. Причем использоваться жилет должен не только ночью, а в любой ситуации аварийной остановки», — написал Петр Харламов.

Как сообщало «URA.RU», с 16 декабря российские водители должны будут надевать жилеты при выходе из машины за городом. Правительство РФ утвердило новый пункт ПДД с подачи министерства внутренних дел: ГИБДД встревожена ростом числа водителей, которые, выходя на дорогу, становятся жертвами других участников движения.

Однако есть и другие мнения. Россияне спрашивают, почему аналогичные меры не предусмотрели в отношении пешеходов. «А почему не обязали это делать пешеходов?! Вот кого не видно в ночи! Глупость очередная!», — написали в микроблоге «Москва 24». «Каску и прибор ночного видения забыли еще, а в дальнейшем все автомобили оснастить катапультой, чтобы при ДТП сразу катапультироваться через люк», — написал Владимир Борисов в группе «Подслушано Автомобилистов. Владимир» «ВКонтакте».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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