«Новогодний городок» в ХМАО будет работать при -55 градусах

В Нижневартовске завершают работы по праздничному украшению площади Нефтяников. «Новогодний городок» с елкой и гирляндами будет открыт в эту субботу, 23 декабря. Об этом сообщили в ответственной за подключение праздничной иллюминации компании «Горсвет» — подрядной организации АО «Горэлектросеть».
Специалисты организации по благоустройству уже установили по периметру территории на главной градской площади 24 гирлянды, каждая из которых составляет 50 метров в длину и содержит 333 светодиодных лампочки. «Гирлянда может работать при температуре от +55 до -55 градусов», — отметил старший мастер ЗАО «Горсвет» Роман Ксенофонтов. Всего сотрудники ЗАО «Горсвет» задействуют порядка 8000 лампочек и 40 разноцветных прожекторов.
Новогоднее дерево также оснастили 48 новыми светящимися нитями с мигающими элементами трех цветов — красного, синего и зеленого. Длина каждого светодиодного оборудования составляет 25 метров. Символ праздника украсили и елочные игрушки нескольких видов, которые тоже будут светиться.