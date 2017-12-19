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Главные новости Югры
13:34  19 декабря 2017 3

«Новогодний городок» в ХМАО будет работать при -55 градусах

Клипарт. Новый Год. Ханты-Мансийск., елка, новый год, шарик
Елочные игрушки на дереве будут светиться вместе с гирляндамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске завершают работы по праздничному украшению площади Нефтяников. «Новогодний городок» с елкой и гирляндами будет открыт в эту субботу, 23 декабря. Об этом сообщили в ответственной за подключение праздничной иллюминации компании «Горсвет» — подрядной организации АО «Горэлектросеть».

Специалисты организации по благоустройству уже установили по периметру территории на главной градской площади 24 гирлянды, каждая из которых составляет 50 метров в длину и содержит 333 светодиодных лампочки. «Гирлянда может работать при температуре от +55 до -55 градусов», — отметил старший мастер ЗАО «Горсвет» Роман Ксенофонтов. Всего сотрудники ЗАО «Горсвет» задействуют порядка 8000 лампочек и 40 разноцветных прожекторов.

Новогоднее дерево также оснастили 48 новыми светящимися нитями с мигающими элементами трех цветов — красного, синего и зеленого. Длина каждого светодиодного оборудования составляет 25 метров. Символ праздника украсили и елочные игрушки нескольких видов, которые тоже будут светиться.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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