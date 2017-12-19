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19 декабря 2017
15:19  19 декабря 2017 2

ГИБДД запретили торговать «красивыми» номерами. Их автовладельцы разыграют в лотерею

Ликвидаторы пожара на БАЭС 1978 года. Заречный, штраф, гибдд, грязь на дороге, дпс, автомобильные номера, грязные номера
Номера автомобилистам будут присваивать в ходе специалной лотереиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В МВД разработан проект новых правил регистрации автомобилей, который исключает резервирование «красивых» номеров. Кроме того, в новом приказе будет утвержден порядок выдачи электронных документов на автомобили и продлен срок сохранения снятых номеров.

Проект приказа размещен на сайте на regulation.gov.ru. Согласно документу, ГИБДД будет запрещено резервировать номера для физических и юридических лиц «отдельных серий или сочетаний символов» в госномерах. Теперь, как указано в проекте, присвоение знаков будет происходить либо в порядке очередности возрастания цифр, либо в произвольном порядке, если применяется специальный «антикоррупционный режим присвоения знаков». Выдавая номера по новой схеме, в МВД решили учесть трехлетний опыт Москвы, где сотрудники ГИБДД загружают в систему несколько десятков сочетаний букв-цифр, которые «вращаются» по принципу лотереи. Как пишет «Коммерсант», по окончании регистрационных процедур инспектор нажимает кнопку и ему выдается произвольно один из номеров.

Водителям разрешат сохранять за собой госномера до одного года между продажей старой машины и покупкой новой. До этого времени срок сохранности номеров составлял не более полугода, а регламент не разрешал продлевать этот срок на большее время.

Документ также регламентирует выдачу с 1 июля 2018 года электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). В новых правилах регистрации ГИБДД закладывает возможность для граждан сохранить традиционный бумажный паспорт. Из текста нового приказа следует, что одновременно будут работать две информационные системы — ФИС ГИБДД-М (принадлежит МВД РФ) и ЭПТС (принадлежит АО «Электронный паспорт»). При этом эксперты считают, что необходимость получать электронный паспорт на автомобиль и иметь аналогичный бумажный носитель в итоге приведет к усложнению процесса получения документов.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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